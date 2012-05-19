В Італії біля ліцею прогримів вибух: 5 постраждалих
11:06, 19 травня 2012Світ
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Вибух пролунав сьогодні перед одним з ліцеїв в місті Бріндізі, на півдні Італії в області Апулія, постраждали п'ятеро учнів.
Вибухи в Бріндізі прогриміли близько 8.00 ранку
Як передає РІА «Новости», представник регіональної служби цивільної оборони повідомив місцевим ЗМІ, що вибуховий пристрій спрацював вранці, коли учні прийшли на заняття.
За інформацією, що надходить з місця НП, вибухівку було закладено в два рюкзаки, залишені поблизу рекламного щита біля входу до школи. Вибух стався близько 08.00, тобто якраз в той момент, коли учні йшли на заняття.
Двох поранених підлітків було негайно госпіталізовано.
Згідно з деякими повідомленнями, вибухів було два, одразу після них у школі виникла паніка.
Співробітники правоохоронних органів Бріндізі намагаються прояснити обставини того, що сталося. Ніяких даних про причини скоєння злочину поки що немає.
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