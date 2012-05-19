В Італії біля ліцею прогримів вибух: 5 постраждалих

Як передає РІА «Новости», представник регіональної служби цивільної оборони повідомив місцевим ЗМІ, що вибуховий пристрій спрацював вранці, коли учні прийшли на заняття.

За інформацією, що надходить з місця НП, вибухівку було закладено в два рюкзаки, залишені поблизу рекламного щита біля входу до школи. Вибух стався близько 08.00, тобто якраз в той момент, коли учні йшли на заняття.

Двох поранених підлітків було негайно госпіталізовано.

Згідно з деякими повідомленнями, вибухів було два, одразу після них у школі виникла паніка.

Співробітники правоохоронних органів Бріндізі намагаються прояснити обставини того, що сталося. Ніяких даних про причини скоєння злочину поки що немає.