У Росії порушили ще дві кримінальні справи проти Березовського

У Росії порушили дві кримінальні справи стосовно російського бізнесмена у вигнанні Бориса Березовського за заклики не допустити обраного президента РФ Володимира Путіна в Кремль.

Як повідомили УНІАН у Слідчому комітеті РФ, у зв'язку з розміщенням у мережі Інтернет у квітні 2012 року висловів, в яких містяться заклики до масових безпорядків, стосовно Б.Березовського порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК РФ.

«Зміст тексту свідчить про те, що Б.Березовський публічно закликав громадян Росії до масових безпорядків, що супроводжуються насильством, а саме до вчинення дійснення в громадських місцях у місті Москві масових активних протиправних дій з метою насильницького перешкоджання інавгурації законно обраного президента Російської Федерації і його допуску в Кремль 7 травня, обіцяючи грошову винагороду за його затримання та обмеження свободи пересування», - йдеться в повідомленні.

Крім того, Слідчим комітетом Росії стосовно Б.Березовського за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК РФ порушено кримінальну справу у зв'язку з розміщенням ним 1 лютого 2012 року на інтернет-сайті однієї з радіостанцій для публічного ознайомлення тексту під назвою “Відкритий лист народженим не в СРСР”. У вказаному тексті Б.Березовській публічно закликав до масових безпорядків, а саме до вчинення активних протиправних дій, пов’язаних із силовим протистоянням представникам влади з метою насильницького перешкоджання проведенню виборів президента Російської Федерації.

Дві кримінальних справи об’єднані в одне провадження. Проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на збір і закріплення доказів злочину.

Як повідомляв УНІАН, Б.Березовський зараз проживає у Великобританії, де одержав статус політичного біженця. Російські власті не раз направляли запит про екстрадицію Б.Березовського, але позитивної відповіді не одержали.

У Росії проти бізнесмена до цього було порушено 11 кримінальних справ. У двох справах він уже заочно засуджений у цілому на 13 років позбавлення волі.