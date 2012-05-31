Політолог: за Україну візьметься не тільки Польща, а й Румунія

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час презентації аналітичних підсумків травня висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

«У нас з’являється ще один претендент на роль адвоката України у відносинах з Євросоюзом – Румунія проявляє підвищену дипломатичну активність у відносинах з Україною. І зустріч румунського президента з українським це засвідчила» – сказав він, коментуючи участь Президента України Віктора Януковича у саміті НАТО в Чикаго.

Також В.Фесенко відзначив, що після призначення керівником Представництва Європейського Союзу в Україні польського дипломата Яна Томбінського Польща виступатиме як переговірник і від імені своєї країни, і через Представництво ЄС у питанні євроінтеграції України.