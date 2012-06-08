Лукашенко знайшов, хто врятує його від Путіна

КНР активно поширює свою економічну присутність на білоруський території. Китайські проекти в Мінську називають експансією, вони вже навіть насторожили керівництво Росії, пише Радіо Свобода.

У Мінську китайці за свої гроші і своїми ж фахівцями будують свій житловий район «Лебяжий». Так само до чемпіонату світу з хокею 2014 року в Мінську китайці будують п’ятизірковий готель «Пекін». Але й більше того, скоро почнеться зведення багатофункціонального комплексу «Чайна-Таун»… на 13 гектарах Мінська.

Проте найбільшим проектом має стати Білорусько-китайський технопарк, під який відвели 80 квадратних кілометрів на схід від Мінська. До 2025 року туди китайці мають вкласти 30 мільярдів доларів, звівши машинобудні підприємства, біомедичні, заводи електроніки – загалом на 600 тисяч робочих місць.

Тобто, поруч Мінська має вирости майже мільйонне промислове місто, яке контролюватиметься Китаєм. Указ про створення цього парку днями підписав Лукашенко, незважаючи на численні протести місцевого населення. Мешканці поселень та дачники на території Смолевіцького району Мінської області, де зводитимуть технопарк, провели кілька акцій протесту, але влада своєрідно відреагувала на них: організаторів затримали і засудили.

Лукашенко пояснює запрошення китайців потребою інвестицій, передових технологій та бажанням отримати ще одного потужного союзника.

«Слухайте, у китайців сьогодні грошей кури не клюють, їм немає де гроші подіти! Я хочу, щоб вони до нас прийшли. Хіба це погано, що ми будемо опиратися на плече дружнього Китаю?» – заявив Лукашенко.

Шостого червня посол Росії Олександр Суріков висловив занепокоєння Москви білорусько-китайською дружбою. Зокрема бажанням Мінська від 2013 року почати виробництво на своїй території китайських автомобілів.

«Ми, безумовно, не можемо заборонити Білорусі збирати будь-які автомобілі, але звертаємо увагу, що виникнуть питання. Якщо це станеться, це буде предметом серйозних обговорень між російською та білоруською сторонами, ми не хочемо зруйнувати наше російське автомобілебудування», – зазначив російський посол.