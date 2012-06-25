ЄС знову посилив санкції проти Сирії
14:34, 25 червня 2012Світ
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Сьогоднішнє рішення стало шістнадцятим, яким ЄС запроваджував та розширяв санкції проти Сирії.
Санкції ЄС розповсюджуються на 129 громадян Сирії
Європейський Союз знову посилив санкції проти Сирії.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення схвалено сьогодні на засіданні Ради закордонних справ ЄС в Люксембурзі.
Згідно з рішенням, до переліку осіб, в’їзд яким до ЄС заборонено та чиї активи в Європі мають бути заморожені, додано одну особу. Крім того, міністри вирішили заморозити активи в Європі ще 6 підприємств Сирії.
Таким чином, на сьогодні санкції ЄС розповсюджуються на 129 громадян Сирії та 49 підприємств.
Сьогоднішнє рішення стало шістнадцятим, яким ЄС запроваджував та розширяв санкції проти Сирії.
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