Польща не бачить як домовлятися з Газпромом, крім суду
06:26, 21 липня 2012Світ
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Польська нафтогазова компанія Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) не бачить можливості позасудового врегулювання конфлікту з Газпромом щодо цін.
Про це розповіла в інтерв'ю і Reuters генеральний директор компанії Гражина Петровська-Олива.
"Арбітражний процес не виключає переговорів з Газпромом, але в даний момент позиції обох сторін не дають підстав для полюбовного угоди", - сказала вона.
Наприкінці 2011 року PGNiG подала позов проти Газпрому в Стокгольмський арбітражний суд з метою домогтися зниження цін на газ.
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