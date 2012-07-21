Польща не бачить як домовлятися з Газпромом, крім суду

Про це розповіла в інтерв'ю і Reuters генеральний директор компанії Гражина Петровська-Олива.

"Арбітражний процес не виключає переговорів з Газпромом, але в даний момент позиції обох сторін не дають підстав для полюбовного угоди", - сказала вона.

Наприкінці 2011 року PGNiG подала позов проти Газпрому в Стокгольмський арбітражний суд з метою домогтися зниження цін на газ.