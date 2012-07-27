Дурні жарти про українок вдарили по рейтингу і кишені польського ведучого

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, цього року "рекламна ціна" 48-річного К.Воєвудського впала до менш як 150 тисяч євро, що, на думку низки оглядачів, пов'язано, головним чином, з нещодавніми жартами про громадянок України.

Gazeta Wyborcza відзначає, що К.Воєвудський впав в рейтингу ста найкраще оплачуваних зірок Forbes найбільше серед десяти його лідерів.

"Який вплив на цей результат мали жарти, котрі зірка робила собі з наших сусідок зі східного кордону? Оцініть самі", - написали автори рейтингу.

"Воєвудський роками працював на роль "інтелігентного блазня", але цього року агентства цього не оцінили", - додали вони.

За оцінками рекламних агентств, найдорожче за участь в рекламі у Польщі треба заплатити польській тенісистці Анні Радванській - понад 200 тисяч євро, а найменше - водію в гонках ралі Кшиштофу Головичу - менше 70 тисяч євро.

У першу трійку найкраще оплачуваних зірок також увійшли польський актор Марек Конрад та футболіст Роберт Левандовський.

Як повідомляв УНІАН, у червні К.Воєвудський разом Міхалом Фігурським в їхній програмі Poranny WF непристойно жартували про хатніх працівниць з України, чим викликали міжнародний скандал, призвели до закриття програми, а саму радіостанцію Eska Rock поставили перед загрозою втрати ліцензії на мовлення.

Польська прокуратура також розпочала офіційне розслідування в справі їх зневажливих висловлювань за статтею кримінального кодексу, яка передбачає покарання до 3 років тюрми.

Раніше UEFA через цей скандал відсторонила М.Фігурського від ведення передматчевої церемонії півфіналу Євро-2012, який Польща проводила разом з Україною.