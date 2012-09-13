У столиці Ємену демонстранти штурмували американське посольство

Сили безпеки відкрили попереджувальний вогонь, повідомляє "Эхо Москвы" з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок невідомі обстріляли з гранатометів будівлю американського консульства в лівійському місті Бенгазі. В результаті обстрілу загинув посол США в Лівії Крістофер Стівенс і три співробітники представництва.

Акції протесту біля американського посольства пройшли два дні тому і в Каїрі. Сьогодні президент Єгипту Мохаммед Мурсі заявив, що підтримує мирний протест, але вважає неправильним нападати на людей або посольства. Нагадаємо, невдоволення протестувальників викликав знятий в США фільм "Невинність мусульман", в якому пророк Мохаммед представлений в украй непривабливому вигляді.