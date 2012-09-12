Терористи вбили посла США в Лівії

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Рейтер. Раніше повідомлялося, що у вівторок в Бенгазі озброєні люди обстріляли будівлю американського консульства з гранатометів із території прилеглої ферми, загинули троє співробітників консульства, один отримав поранення.

"Посол США в Лівії і три співробітники (диппредставництва) загинули при ракетному обстрілі", - цитує агентство слова неназваного представника лівійської влади. Напад на консульство стався після інформації про знятий у США фільм "Невинність мусульман", в якому мусульманський пророк Мухаммед представлений у вкрай непривабливому вигляді.

У вівторок акція протесту проти випуску фільму відбулася в Єгипті, де кілька тисяч чоловік оточили американське представництво, скандували антиамериканські гасла і спалили перед посольством державний прапор США.