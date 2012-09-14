Молдова не відмовиться від угод з ЄС заради російського газу

Таку позицію висловив журналістам у Кишиневі голова парламенту Молдови Маріан Лупу.

Він наголосив, що якщо Молдова відмовиться від впровадження підписаних з ЄС угод про енергетичну співпрацю, зокрема, другого і третього енергетичних пакетів, то зробить не один, а одразу десять кроків назад від європейської інтеграції.

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М.Лупу підкреслив, що про відмову від цих угод з ЄС в галузі енергетики не може бути й мови. За його словами, найближчим часом лідери правлячого в країні альянсу обговорять ситуацію, що склалася на переговорах з Росією про підписання міжурядової угоди про співпрацю в галузі енергетики та нового контракту на постачання газу.

Як повідомляв РосБізнесКонсалтинг, 12 вересня ц.р. міністр енергетики РФ Олександр Новак повідомив журналістам, що Росія готова знизити ціну на газ для Молдови, якщо та денонсує протокол про вступ у Договір енергетичної співпраці ЄС і врегулює борг перед РФ в розмірі 4,1 млрд дол.