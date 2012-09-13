У Брюсселі не коментують забаганки РФ про вихід Молдови з Енергетичного співтовариства

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Марлін Холзнер.

“Я би не хотіла коментувати цей спеціальний випадок”, - сказала вона.

“Але бути членом Енергетичного співтовариства – це велика перевага, і ця перевага – доступ до європейського енергетичного ринку”, - додала М.Холзнер.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня міністр енергетики РФ Олександр Новак повідомив, що Росія вимагає від Молдови відмовитися від членства у Європейському енергетичному співтоваристві в обмін на зниження ціни на газ. За його словами, така знижка може становити до 30%.

Чинний контракт з Молдовою на постачання газу завершується наприкінці цього року. У першому півріччі цього року ціна російського газу для Молдови становила 392 дол. за 1 тис. кубометрів.