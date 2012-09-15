Таджики та киргизи напали на поліцейських у Москві

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МВС Росії по м. Москві.

«Працівники столичної поліції в ході припинення несанкціонованої торгівлі на проїжджій частині вул. Дурова затримали шістьох чоловіків, громадян Таджикистану і Киргизстану, і помістили їх у службовий ПАЗ. В цей час близько ста їхніх товаришів, що стали свідками події, повелися агресивно, почали кидати у бік співробітників поліції камені і шматки арматури. В результаті було затримано ще шестеро громадян Киргизстану, Таджикистану і Єгипту», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що під час затримання постраждали п'ятеро поліцейських. Вони дістали численні удари голови, шиї, рук і ніг.

На даний час за вказаним фактом проводиться перевірка. Вживаються заходи для встановлення решти учасників нападу на поліцейських. Усі затримані доставлені у ВМВС Росії по Міщанському району.

Стосовно мігрантів, що торгували на проїжджій частині, складені протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 19.3 КОаП РФ (непокора законному розпорядженню співробітника поліції). Пізніше порушено кримінальну справу за ч.1 ст.318 Кримінального кодексу РФ (застосування насильства стосовно представника влади). Максимальне покарання по ній – 10 років позбавлення волі.