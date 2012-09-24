Греція сьогодні залишилась без новин

Працівники засобів масової інформації в усій Греції проводять 24-годинний попереджувальний страйк, повідомляє РІА «Новости».

Зокрема, державні і приватні телеканали і радіо не передають випуски новин і розважальні передачі. Закрито редакції і більшість прес-офісів, як державних установ, так і приватних компаній. Припинили оновлюватися більшість сайтів новин в інтернеті. У вівторок не вийдуть щоденні газети.

Координаційний комітет страйкарів висунув уряду список з десяти вимог, включаючи перегляд кредитної угоди з ЄС і МВФ, за якою Греція розпочала істотно урізувати зарплати і пенсії, а також проводить лібералізацію трудового і пенсійного законодавства.

Зокрема, журналісти вимагають укладання колективних трудових договорів, які менеджменту набагато складніше змінити, ніж індивідуальні. Для сотень безробітних журналістів вони вимагають звільнення від екстрених податкових зборів. Крім того, страйкарі вимагають відновити на роботі звільнених за скороченням штатів, припинити подальші звільнення, а також зрівняти у правах працівників електронних і традиційних ЗМІ.

Страйк проводиться за два дні до загального 24-годинного страйку, наміченого на середу, до якого приєднається значна частина державного і приватного сектору країни.

Тим часом уряд поспішає узгодити з кредиторами з ЄС і МВФ нові майже 12-мільярдні скорочення витрат у наступні два роки, щоб укластися в графік кредитної угоди і одержати наступний 31-мільярдний транш кредитної підтримки.