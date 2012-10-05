Азаров: для України є важлими відносини з Румунією

Про це прем'єр-міністр Микола Азаров повідомив під час спілкування з користувачами Facebook.

“Під час лондонської Олімпіади у мене була коротка зустріч з прем'єр-міністром Румунії. І ми підтвердили обопільне бажання працювати на створення нормальних, добрих відносин один з одним”, - написав М.Азаров.

Він висловив жаль, що в Румунії склалася непроста внутрішньополітична ситуація.

“Ми щиро бажаємо, щоб ця ситуація стабілізувалася, і тоді значно простіше обговорюватиме різні питання, що представляють взаємні інтереси”, - наголосив глава уряду.