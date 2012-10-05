Азаров: для України є важлими відносини з Румунією
23:37, 05 жовтня 2012Світ
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Для України є надзвичайно важливими добросусідські відносини з Румунією.
Про це прем'єр-міністр Микола Азаров повідомив під час спілкування з користувачами Facebook.
“Під час лондонської Олімпіади у мене була коротка зустріч з прем'єр-міністром Румунії. І ми підтвердили обопільне бажання працювати на створення нормальних, добрих відносин один з одним”, - написав М.Азаров.
Він висловив жаль, що в Румунії склалася непроста внутрішньополітична ситуація.
“Ми щиро бажаємо, щоб ця ситуація стабілізувалася, і тоді значно простіше обговорюватиме різні питання, що представляють взаємні інтереси”, - наголосив глава уряду.
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