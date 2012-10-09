У Сирії в бойовиків знайшли військовий вантаж, зроблений Україною для Саудівської Аравії

Про це йдеться в повідомленні на сайті телерадіокомпанії, пише РИА "Новости".

Про те, як невеликі ящики потрапили на базу бойовиків під містом Алеппо, де вони були виявлені, невідомо.

Вага брутто посилки - 30 кілограмів, нетто - 23 кілограми. Одержувачем вантажу зазначено управління начальника зв'язку сухопутних військ Саудівської Аравії.

На підтвердження своєї заяви журналісти опублікували на сайті фотографію якогось дерев'яного ящика з маркуванням, з якої випливає, що його вміст було вироблено на заводі в Луганську, а відправлено з аеропорту міста Гостомель, яке знаходить поблизу Києва. Місцем призначення на маркуванні вказано Ер-Ріяд.

Як наголошується в повідомленні, журналістам британської телерадіокомпанії не дозволили зняти вміст ящиків на відео.

За даними Бі-бі-сі, влада Саудівської Аравії відмовляються коментувати повідомлення про виявлення ящиків і пояснити, яким чином вантаж потрапив до бойовиків.