У Києві викрали російського опозиціонера, заявляють його соратники

Про це пише у своєму ЖЖ «есер» Ілля Пономарьов, передає «Газета.Ru».

Разом з тим у Головному управлінні МВС України в Києві УНІАН сказали, що на даний момент жодних заяв до столичної міліції про зникнення даної особи ні від кого не надходило.

«Щодо викрадання людини як такої і під цим прізвищем зокрема ніяких звернень взагалі не надходило», - сказали в главку.

Тим часом, за словами І.Пономарьова, «Леонід Развозжаєв перебував у Києві на легальних підставах із середи 17 жовтня. Після того, як у п'ятницю, 19 жовтня, він був оголошений у федеральний розшук СК РФ, Леонід вирішив звернутися до міжнародних інстанцій з проханням надати йому політичний притулок. Развозжаєв заповнив анкету і подав заяву на ім'я верховного комісара, коли він вийшов з будівлі управління по вулиці Лаврська 16, співробітники відомства почули крики про допомогу, після цього ніхто Леоніда не бачив і він не виходив на зв'язок».

«Російська влада також поки що не повідомили про арешт Л.Развозжаєва, все це дозволяє припустити, що Леоніда затримано спецслужбами без будь-яких для цього законних підстав і буде доставлено в РФ, порушуючи Конвенцію ООН про біженців», – пояснив депутат.

Раніше повідомлялося, що помічника депутата Держдуми від партії «Справедлива Росія» Л.Развозжаєва оголосили у федеральний розшук.

Йому заочно пред'явили звинувачення в підготовці масових безпорядків. Його соратника Костянтина Лебедєва заарештували до 16 грудня.

Сергій Удальцов, обвинувачений у тій самій справі, залишається під підпискою про невиїзд.

Приводом для пред'явлення звинувачення став фільм «Анатомія протесту-2», який вийшов в ефірі телекомпанії НТВ. Його автори звинуватили російських опозиціонерів у підготовці терактів і державних зрадах. Зокрема, із змісту фільму виходило, що екс-президент Банку Москви Андрій Бородін і якісь громадяни Грузії виділяли велику суму грошей на підтримку позасистемної опозиції, а безпосереднім виконавцем їх планів виступав С.Удальцов.