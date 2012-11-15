Україна передала Генпрокуратурі Росії справу про підготовку замаху на Путіна

Справа стосовно Іллі Пьянзіна, підозрюваного в підготовці замаху на президента Росії Володимира Путіна, надійшла до Генпрокуратури РФ, повідомила РІА Новости офіційний представник наглядового відомства Марина Гриднєва. "З України до Російської Федерації надійшла кримінальна справа стосовно Іллі Пьянзіна", - сказала вона.

За версією слідства, 28-річний громадянин Казахстану Ілля Пьянзін і 26-річний росіянин Руслан Мадан прилетіли в Одесу з Арабських Еміратів. У них, вважають контррозвідники, були чіткі інструкції від Доку Умарова. Очолити терористичний осередок повинен був Адам Осмаєв оголошений Росією в міжнародний розшук за спробу замаху на главу Чечні Рамзана Кадирова в 2007 році.

В Одесі Пьянзін і Мадай повинні були навчитися мінно-вибухової справи, а після тренувань зробити кілька диверсій в Росії на об'єктах ПЕК, а потім підірвати кортеж Володимира Путіна. Однак 4 січня 2012 року в одеській квартирі, де проживали терористи, стався вибух. Мадан загинув, Пьянзін отримав поранення і пізніше на допиті зізнався, що є членом терористичної організації. Через місяць був затриманий Осмаєв. Служба безпеки України пред'явила Осмаєву і Пьянзіну звинувачення в створенні терористичної організації і підготовці теракту. Відразу ж після затримання Осмаєва і Пьянзіна російська Генпрокуратура направила Україні запит про їх видачу.

У серпні Ілля Пьянзін був екстрадований до Росії, а видачу Адама Осмаєва призупинив Європейський суд з прав людини.