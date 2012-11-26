У Бангладеші горить швейна фабрика: сотні людей блоковано у будівлі

Про це повідомляє РІА «Новости».

За інформацією місцевих ЗМІ, вогонь спалахнув у 12-поверховій будівлі вранці у понеділок. Працівники фабрики, за свідченням очевидців, вибігають на дах. Вогнем можуть бути відрізані сотні людей, зазначає видання. Близько 15 пожежних автомобілів прибули до місця пожежі. Інформації про жертви поки не надходило.

Це вже друга пожежа на швейній фабриці у передмісті столиці країни за останні дні. Пожежа у 9-поверховій будівлі фабрики у ніч на неділю забрала життя, за останніми даними, 124 осіб. Пожежникам знадобилося майже п'ять годин, щоб повністю загасити вогонь. Причина загоряння невідома.