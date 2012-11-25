Більше ста людей згоріли на швейній фабриці в Бангладеш

Щонайменше 112 осіб загинули внаслідок пожежі на швейному підприємстві поблизу столиці Бангладеш – міста Дакка.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, займання сталося ввечері у суботу й охопило семиповерхову будівлю фабрики, що випускала готовий одяг.

Пожежні бригади виявили в згорілому підприємстві тіла 100 осіб. Ще 12 працівників померли пізніше в лікарні від поранень, отриманих при спробі врятуватися від вогню, вистрибнувши з вікон із великої висоти.

Пошук загиблих і постраждалих триває. Пожежники вважають, що число жертв трагедії зросте.