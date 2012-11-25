Більше ста людей згоріли на швейній фабриці в Бангладеш
11:19, 25 листопада 2012Світ
668 0
У Бангладеш щонайменше 112 осіб загинули внаслідок пожежі на швейній фабриці.
Щонайменше 112 осіб загинули внаслідок пожежі на швейному підприємстві поблизу столиці Бангладеш – міста Дакка.
Як повідомляє ІТАР-ТАСС, займання сталося ввечері у суботу й охопило семиповерхову будівлю фабрики, що випускала готовий одяг.Пожежні бригади виявили в згорілому підприємстві тіла 100 осіб. Ще 12 працівників померли пізніше в лікарні від поранень, отриманих при спробі врятуватися від вогню, вистрибнувши з вікон із великої висоти.
Пошук загиблих і постраждалих триває. Пожежники вважають, що число жертв трагедії зросте.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter