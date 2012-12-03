Північнокорейська ракета буде готова до запуску протягом трьох-чотирьох днів

Про це повідомляє з посиланням на джерела в спецслужбах Південної Кореї агентство «Ренхап», зазначає РІА «Новости».

Раніше ЗМІ повідомили про те, що північнокорейські фахівці встановили на стартовий майданчик на космодромі "Сохе" одноступінчату ракету, проте пізніше агентство «Ренхап» уточнило, що на цей час закінчено монтаж лише першого ступеня триступінчатої ракети, яка, за заявами Пхеньяну, повинна буде вивести на орбіту науково-дослідний супутник.

Міжнародне співтовариство підозрює, що насправді космічна програма КНДР є замаскованим випробуванням балістичних ракет. У квітні 2012 року з полігону «Сохе» було здійснено запуск ракети-носія "Инха-3" із супутником "Кванменсон-3", проте завершився він невдало. Запуск тоді засудило багато країн світу.

За словами джерел у південнокорейській розвідці, інженери в КНДР "встановили перший ступінь" ракети "великої дальності", а процес складання всіх ступенів ракети та її підготовки до запуску займе "три або чотири дні".

Ця інформація цілком співвідноситься з поширеним 1 грудня повідомленням північнокорейського Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), згідно з яким запуск ракети намічено на період із 10 до 22 грудня.

Сеул і Токіо вже висловили серйозне занепокоєння щодо рішення КНДР і мають намір добиватися скасування пуску.

Міністр оборони Японії Сатосі Морімото, в свою чергу, віддав наказ силам національної безпеки підготуватися до 7 грудня до перехоплення ракети або її уламків у разі загрози безпеці країни.

У зв'язку із запланованим запуском, як повідомляють південнокорейські ЗМІ, розвідку території Північної Кореї різко активізували відповідні відомства Південної Кореї та США.