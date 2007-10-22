У Польщі опрацювали 99% бюлетенів: перемогу святкує опозиція

Державна виборча комісія (ДВК) Польщі опрацювала бюлетені з 99,05% виборчих дільниць, повідомили РІА Новости в ДВК Польщі.

За даними комісії, на дочасних виборах до сейму Польщі з великим відривом лідирує опозиційна ліберальна "Громадянська платформа" - 41,39%.

На другому місці - правляча консервативна партія "Право і справедливість" з 32,16%.

Третю позицію займає виборчий блок "Ліві і демократи" - 13,20%. До парламенту також пройшла Польська селянська партія - 8,93%.

За даними ДВК Польщі, результат голосування означає, що в новому сеймі 209 мандатів буде у "Громадянської платформи", 166 місць одержує "Право і справедливість", 53 депутати від блоку "Ліві і демократи", Польська селянська партія - 31, німецька національна меншина - один мандат.

Явка виборців становить 53,79%.

Таким чином, у Польщі під час виборів до парламенту побито рекорд явки виборців. За офіційними даними, в 1991 році явка на парламентських виборах була 43,2%. У 1993 році - 52,08%. Під час виборів у 1997 році - 47,93%, а в 2001 році - 46,29%. Під час останніх виборів до парламенту Польщі восени 2005 року явка становила 40,57%.

Прем`єр-міністр Польщі Ярослав КАЧИНСЬКИЙ і лідер партії "Право і справедливість" визнав поразку на дочасних парламентських виборах у Польщі і привітав з перемогою своїх опонентів.

"Нам не вдалося перемогти. Поздоровляю Дональда ТУСКА", - сказав Я.КАЧИНСЬКИЙ. Прем`єр-міністр Польщі повідомив, що його партія переходить в опозицію.

Лідером партії, "Громадянська платформа", яка перемогла, є Д.ТУСК, який, як очікується, стане новим главою уряду Польщі.