Сербія буде домагатися автономії для північного Косово

Таким чином, сербська влада має намір домагатися розділу Косово за прикладом Боснії і Герцеговини, в якій існує практично самостійне державне утворення (ентитет) Республіка Сербська зі своїм президентом і урядом. При цьому Белград, як зазначає газета, як і раніше не має наміру визнавати незалежність Косово.

Як повідомляє РІА Новости, відштовхуючись від цієї стратеги Сербія буде вести всі наступні переговори з косовського врегулювання. До цих пір з секретним національним планом сербської влади щодо Косова було ознайомлене вузьке коло осіб.

За даними ЗМІ, документ вже схвалений президентом і урядом і буде найближчим часом переданий для вивчення парламентським фракціям і косовським сербам.