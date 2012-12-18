Сербія буде домагатися автономії для північного Косово
08:39, 18 грудня 2012Світ
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Нова державна стратегія Сербії щодо Косова буде полягати в прагненні сформувати територіальну й адміністративну автономію в північній (переважно сербській) частині цього краю, повідомила белградська газета "Вечірні новини" з посиланням на свої джерела.
Албанці становлять близько 90% від двохмільйонного населення краю
Таким чином, сербська влада має намір домагатися розділу Косово за прикладом Боснії і Герцеговини, в якій існує практично самостійне державне утворення (ентитет) Республіка Сербська зі своїм президентом і урядом. При цьому Белград, як зазначає газета, як і раніше не має наміру визнавати незалежність Косово.
Як повідомляє РІА Новости, відштовхуючись від цієї стратеги Сербія буде вести всі наступні переговори з косовського врегулювання. До цих пір з секретним національним планом сербської влади щодо Косова було ознайомлене вузьке коло осіб.
За даними ЗМІ, документ вже схвалений президентом і урядом і буде найближчим часом переданий для вивчення парламентським фракціям і косовським сербам.
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