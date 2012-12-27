Буша-старшого перевели в реанімацію

Як розповів 26 грудня офіційний представник 88-річного Буша, колишній президент перебуває в реанімації з неділі, 23 грудня. Будь-яких подробиць про причини переведення Буша у відділення інтенсивної терапії він не навів. Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією Associated Press.

Раніше в середу на офіційному рівні повідомлялося про те, що самопочуття Буша погіршилося, і лікарі заборонили йому вживати тверду їжу.

Джордж Буш-старший був госпіталізований 23 листопада для проходження лікування від бронхіту. Спочатку передбачалося, що колишній президент США пробуде в лікарні всього кілька днів.

Республіканець Джордж Буш-старший був президентом США з 1989 по 1993 рік.