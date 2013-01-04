Російського бізнесмена заарештували за залякування моряків в Камбоджі
12:37, 04 січня 2013Світ
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Російський бізнесмен Сергій Полонський заарештований у Камбоджі за звинуваченням у застосуванні насильства до місцевих моряків.
Полонського звинувачують у залякуванні моряків / Фото : Glomu.ru
Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.
Разом з Полонським в Сіануквілле затримані ще двоє росіян: Карачинский і Баглай.
За даними поліції, громадяни РФ використовували ніж, щоб залякати шістьох моряків, які перевозили їх на човні з одного з сусідніх островів на материк.
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