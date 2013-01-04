Російського бізнесмена заарештували за залякування моряків в Камбоджі

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

Разом з Полонським в Сіануквілле затримані ще двоє росіян: Карачинский і Баглай.

За даними поліції, громадяни РФ використовували ніж, щоб залякати шістьох моряків, які перевозили їх на човні з одного з сусідніх островів на материк.