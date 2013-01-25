У бізнес-комплексі Москва-Сіті загорілася одна з висоток

За попередніми даними, постраждала одна людина, повідомляє РІА "Новости".

"Пожежа сталася між 22 і 23 поверхами в 25-поверховому споруджуваному будинку. Постраждав чоловік, це будівельник", - сказав співрозмовник агентства.

Клуби диму спостерігаються за адресою: Пресненська набережна, будинок 12.

У квітні 2012 року в споруджуваній вежі "Восток" ділового комплексу уже була велика пожежа. Займання сталося на рівні 67-го поверху, а потім поширилося на кілька поверхів і досягло площі близько 300 квадратних метрів.