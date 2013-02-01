У результаті вибуху в будівлі нафтогазової компанії в Мехіко загинули 25 людей

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, на прес-конференції глава МВС Мексики Мігель Анхель Чонг підтвердив, що поки немає офіційної версії причин трагедії.

Міністр зазначив, що необхідно дочекатися результатів розслідування.

Для з'ясування причин трагедії влада Мексики докладе максимум зусиль, запевнив М.Чонг, вказавши на вірогідність звернення за допомогою до іноземних експертів.

Сильний вибух стався у четвер у Мехіко на нижньому поверсі висотної будівлі, що належить державній нафтогазовій компанії "Пемекс". За оцінками експертів, на момент вибуху в офісах могло перебувати більш як 3,5 тисячі осіб, хоч зазвичай у будівлі працює значно більше адміністративних співробітників і персоналу. Це пояснюється тим, що інцидент стався в той момент, коли багатьох не було на робочих місцях у зв’язку з перервою на вечерю.

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто, який побував на місці події, в короткій заяві для преси закликав "уникати інсинуацій щодо причин вибуху" і дочекатися результатів слідства.