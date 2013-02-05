Поляки вважають Коморовського другим найкращим президентом (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, за даними проведеного у січні цього року опитування CBOS, більшість поляків також позитивно оцінюють діяльність Б.Коморовського на президентському посту, але вважають, що він повинен бути більш активним в міжнародній політиці.

Позитивно про чинного главу державу висловилися 74% з 1227 опитаних в ході цього дослідження осіб, що на 7% вище, ніж на початку 2011 року.

Лише 16% поляків вважають, що 60-річний Б.Коморовський не справляється зі своїми президентськими обов'язками.

Більше половини опитаних вважають, що чинний глава Польщі, яка є найбільшим безпосереднім західним сусідом України, повинен вести активнішу міжнародну політику в той час, як понад третина вважає, що він достатньо добре діє в цій сфері вже зараз.

45% опитаних висловило думку, що Б.Коморовський, котрий до обрання на посаду президента входив до правлячої з 2007 року у Польщі партії "Громадянська платформа, під час ухвалення рішень керується державними, а не партійними інтересами.

37% мають протилежну точку зору на це питання.

Діяльність Б.Коморовського на посту Президента краще за його попередників, Леха Качинського та першого Президента Польщі після повалення комуністичного режиму в дев'яностих роках Леха Валенсу оцінили 56 та 58 відсотків опитаних, відповідно.

Водночас, на думку 42% поляків, він є гіршим президентом за колишнього члена комуністичного уряду О.Кваснєвського, котрий зараз є спеціальним посланником Європейського парламенту, який стежить за судовими процесами проти лідерів опозиції в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Б.Коморовський виграв позачергові вибори Президента Польщі у липні 2010 року, коли переміг у другому турі рідного брата трагічного загиблого у Смоленській катастрофі 10 квітня 2010 року та лідера найбільшої опозиційної партії Ярослава Качинського.

За Б.Коморовського віддали свої голоси 8,9 млн поляків або 53% виборців 38-мільйонної Польщі, в той час, як Я.Качинського підтримали 47% поляків, які взяли участь у голосуванні.

Довідка УНІАН. Польща, яка після Другої світової війни стала сателітом Радянського союзу, розпочала демократичні та ринкові реформи в 1989 році та в 2004 році вступила в Євросоюз.