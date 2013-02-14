Берлусконі заявив, що у зовнішній торгівлі без хабарів - ніяк

Колишній італійський прем'єр, мультимільйонер Сільвіо Берлусконі став на захист провідних національних компаній, проти яких судові органи Італії порушили низку резонансних кримінальних справ, пов'язаних з корупцією при укладанні міжнародних контрактів, пише РІА "Новости".

Виступаючи в четвер у прямому ефірі популярної телепрограми Agora держтелебачення Rai, Берлусконі фактично визнав необхідність дачі хабарів при веденні зовнішньоекономічної діяльності.

"Хабарі - це феномен, що має місце. Не можна заперечувати необхідність подібних ситуацій, коли мова йде про переговори з країнами "третього світу" і деякими режимами", - сказав Берлусконі, коментуючи гучний скандал навколо провідної промислової групи Італії Finmeccanica.

Глава Finmeccanica Джузеппе Орсі був арештований у вівторок за підозрою в дачі хабара індійській владі при підписанні у 2010 році контракту на поставку до Індії 12 вертольотів, вироблених італійською компанією Аgusta Westland, на загальну суму 556 млн євро. За версією слідства, розмір хабара з боку Finmeccanica склав 51 мільйон євро.

"Індія знаходиться поза західною сферою, так що мова йде про абсурдний моралізм", - вважає екс-прем'єр. У зв'язку з цим Берлусконі піддав різкій критиці судові органи Італії, які, розслідуючи подібні корупційні справи, на його думку, завдають серйозної шкоди країні та її економіці.

"Ніхто більше не буде вести з нами переговори. Мова йде про чистий мазохізм. Ми не хочемо платити комісійні. Тоді ми повинні сидіти вдома", - сказав він. "Якщо ми хочемо бути присутніми на цих ринках, потрібно прийняти діючі правила. Я не кажу, що вони хороші, але вони є необхідністю, якщо ми хочемо бути конкурентоспроможними", - зазначив екс-прем'єр.