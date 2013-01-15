Справа про секс з неповнолітньою знову привела Берлусконі до суду

При цьому суд залишив без задоволення запит адвокатів про перенесення процесу на кінець лютого, щоб дати 76-річному політику можливість "повноцінно брати участь" у майбутніх парламентських виборах.

Крім того, незважаючи на судове переслідування, С.Берлусконі збирається цього року вп'яте балотуватися на посаду прем'єр-міністра.

Раніше суд Мілана засудив С.Берлусконі до чотирьох років позбавлення волі за ухилення від сплати податків, яке було пов'язане з придбанням прав на трансляцію для його телекомпанії Mediaset. Термін ув'язнення був скорочений до одного року з урахуванням закону про амністію, нагадує РосБізнесКонсалтинг.