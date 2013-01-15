Справа про секс з неповнолітньою знову привела Берлусконі до суду
04:06, 15 січня 2013Світ
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В Італії поновився суд над екс-прем'єр-міністром країни Сільвіо Берлусконі у справі про можливий інтимний зв'язок з неповнолітньою танцівницею з Марокко.
Берлусконі не може повноцінно брати участь у виборах / Фото : lettera43.it
При цьому суд залишив без задоволення запит адвокатів про перенесення процесу на кінець лютого, щоб дати 76-річному політику можливість "повноцінно брати участь" у майбутніх парламентських виборах.
Крім того, незважаючи на судове переслідування, С.Берлусконі збирається цього року вп'яте балотуватися на посаду прем'єр-міністра.
Раніше суд Мілана засудив С.Берлусконі до чотирьох років позбавлення волі за ухилення від сплати податків, яке було пов'язане з придбанням прав на трансляцію для його телекомпанії Mediaset. Термін ув'язнення був скорочений до одного року з урахуванням закону про амністію, нагадує РосБізнесКонсалтинг.
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