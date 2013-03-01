Засуджену учасницю Pussy Riot можуть закрити на 15 діб у карцері

Про це повідомила «Ленте.ру» адвокат засудженої Ірина Хрунова.

Толоконникову хочуть покарати за те, що вона пішла до медпункту без супроводу співробітника колонії. За словами Хрунової, 1 березня Толоконникову викликали до начальника колонії, щоб повідомити про можливе покарання.

Остаточне рішення має ухвалити дисциплінарна комісія, яка, імовірно, збереться 2 березня.

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Адвокат переконана, що нинішні претензії безпосередньо пов'язані з тим, що в понеділок, 4 березня, настає термін, коли Толоконникова може подавати клопотання про умовно-дострокове звільнення. Хрунова планувала подати таке клопотання у вівторок-середу. Стягнення, отримане засудженим у такий момент, може позбавити його шансів на отримання УДЗ, зазначила адвокат. Вона також підкреслила, що має намір оскаржити стягнення, якщо воно дійсно буде накладене, і паралельно звернутися до суду з клопотанням про умовно-дострокове звільнення.