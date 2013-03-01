Засуджену учасницю Pussy Riot можуть закрити на 15 діб у карцері
Учасниці Pussy Riot Надії Толоконниковій, яка відбуває тюремний строк у мордовській колонії, можуть дати 15 діб ШІЗО.
Про це повідомила «Ленте.ру» адвокат засудженої Ірина Хрунова.
Толоконникову хочуть покарати за те, що вона пішла до медпункту без супроводу співробітника колонії. За словами Хрунової, 1 березня Толоконникову викликали до начальника колонії, щоб повідомити про можливе покарання.
Остаточне рішення має ухвалити дисциплінарна комісія, яка, імовірно, збереться 2 березня.
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Адвокат переконана, що нинішні претензії безпосередньо пов'язані з тим, що в понеділок, 4 березня, настає термін, коли Толоконникова може подавати клопотання про умовно-дострокове звільнення. Хрунова планувала подати таке клопотання у вівторок-середу. Стягнення, отримане засудженим у такий момент, може позбавити його шансів на отримання УДЗ, зазначила адвокат. Вона також підкреслила, що має намір оскаржити стягнення, якщо воно дійсно буде накладене, і паралельно звернутися до суду з клопотанням про умовно-дострокове звільнення.