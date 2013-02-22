Медведєв назвав вирок Pussy Riot жорстким, але справедливим

"Коли мене запитували і запитують з приводу цієї конкретної справи, я завжди говорю одне: що, можливо, необов'язково було застосовувати найсуворіші заходи покарання, достатньо було б зробити щось менш жорстке, прийняти менш жорсткі рішення", - сказав він.

Як повідомляє Росбалт, глава уряду підкреслив, що необхідно поважати рішення суду і зауважив, що в російському суспільстві існують діаметрально протилежні погляди на акцію дівчат.

Нагадаємо, що Pussy Riot влаштували панк-молебень у храмі Христа Спасителя рік тому. Процес над трьома учасницями гурту викликав великий суспільний резонанс не тільки в Росії, але й у світі. Три учасниці акції - Надія Толоконнікова, Марія Альохіна та Катерина Самуцевіч були арештовані, а 17 серпня 2012 визнані винними за ч. 2 ст. 213 КПК РФ і засуджені кожна до двох років тюремного ув'язнення в колонії загального режиму.

Мосміськсуд 10 жовтня 2012 замінив Катерині Самуцевіч реальний термін у два роки колонії за хуліганство в храмі Христа Спасителя на умовний і постановив звільнити з-під варти в залі суду.