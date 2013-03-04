Сенат Чехії оголосив імпічмент президенту

Про це повідомляє РІА "Новости".

Сенат Чехії в понеділок оголосив імпічмент президенту країни Вацлаву Клаусу, звинувативши політика в державній зраді за оголошену ним у січні амністію, передає агентство Рейтер.

Клаус викликав невдоволення у багатьох громадян Чехії після того, як в січні припинив розслідування справ, пов'язаних з шахрайством і фінансовими махінаціями.

У понеділок чеський сенат, більше половини з 81 депутата якого була налаштована проти Клауса, проголосував за вотум недовіри президенту. Це означає, що тепер Конституційному суду Чехії належить визначити, чи порушив Клаус основний закон країни, коли оголосив у січні амністію для ймовірних корупціонерів. Дане рішення сенату має, в основному, символічний характер, оскільки Клаус в будь-якому випадку покине президентський пост, який займе екс-прем'єр Мілош Земан - його інавгурація відбудеться 8 березня.