Генсек РЄ нагадав Саакашвілі, що свобода зборів - частина прав людини

Генеральний секретар Ради Європи Террі ДЕВІС стурбований ситуацією в Грузії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в його коментарі, текст якого переданий УНІАН.

“Я дуже стурбований ситуацією в Грузії, яка значно погіршилися з того часу, як я повернувся з Тбілісі минулої неділі (4 листопада – УНІАН)”, - зазначається у коментарі.

Т.ДЕВІС заявляє, що пріоритетом для всіх сторін має залишатися уникнення будь-яких провокацій та реагування на провокації.

“Свобода зборів гарантована Європейською конвенцією з прав людини, і влада повинна забезпечити, щоб всі обмеження були виправдані та пропорційні”, - заявив Т.ДЕВІС.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 7 на 8 листопада Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ своїм указом запровадив надзвичайний стан на 15 діб по всій території країни. Протягом цього часу всім теле- і радіоканалам крім громадського, заборонено збирати та розповсюджувати інформацію про події в країні.

Президент Грузії запровадив надзвичайний стан у відповідь на масові демонстрації протесту, що тривали в Тбілісі з 1 по 7 листопада і які завершилися розгоном демонстрантів 7 листопада правоохоронними органами із застосуванням водометів, сльозогінного газу та гумових куль.

За словами представників влади Грузії, надзвичайний стан запроваджено у зв’язку зі спробою державного перевороту в країні, організованого за підтримки Росії.

За кілька хвилин до оголошення про запровадження надзвичайного стану в країні силові органи Грузії припинили трансляцію двох незалежних телеканалів – “Імеді” та “Кавкасія”.