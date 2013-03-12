Влада Венесуели впевнена, що Чавеса заразили раком

На думку кандидата в президенти Венесуели Ніколаса Мадуро, Чавеса заразили "за допомогою якихось витончених технологій", повідомляє Росбалт.

За його словами, онкологічне захворювання лідера боліваріанської революції "не вписувалося ні в які рамки".

Раніше президент Болівії Ево Моралес заявив, що лідер Венесуели Уго Чавес помер в результаті отруєння.

Жителі Венесуели прощаються з Уго Чавесом. 58-річний президент, що два роки боровся з раком, помер у ніч на 6 березня.