Помер творець «дитини з пробірки»
18:34, 10 квітня 2013Світ
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Нобелівський лауреат Роберт Едвардс.
Роберт Едвардс
У Великій Британії у віці 87 років помер творець «дитини з пробірки» нобелівський лауреат сер Роберт Едвардс.
Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на «Бі-бі-сі».
«З глибоким сумом (передаємо), що сім'я оголосила, що професор сер Роберт Едвардс, лауреат Нобелівської премії, вчений і один з творців ЕКО, помер мирно уві сні після тривалої хвороби», - йдеться в заяві Кембриджського університету, де Едвардс викладав.
Саме експерименти Едвардса у сфері екстракорпорального запліднення привели до народження в лікарні Олдхема в 1978 році першої «дитини з пробірки» Луїзи Браун.
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