У Великій Британії у віці 87 років помер творець «дитини з пробірки» нобелівський лауреат сер Роберт Едвардс.

Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на «Бі-бі-сі».

«З глибоким сумом (передаємо), що сім'я оголосила, що професор сер Роберт Едвардс, лауреат Нобелівської премії, вчений і один з творців ЕКО, помер мирно уві сні після тривалої хвороби», - йдеться в заяві Кембриджського університету, де Едвардс викладав.

Саме експерименти Едвардса у сфері екстракорпорального запліднення привели до народження в лікарні Олдхема в 1978 році першої «дитини з пробірки» Луїзи Браун.