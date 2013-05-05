У Франції під час навчань вибухнула балістична ракета

Про це 5 травня повідомляється на сайті газети Le Parisien, передає Лента.ру. Інцидент стався в океані біля департаменту Фіністер.

Як уточнює видання La Nouvelle Republique, ракета самознищилася незабаром після пуску і впала у воду. Це сталося в районі, в якому в той момент були припинено судноплавство та авіаперельоти. Про те, що хтось постраждав, нічого не повідомляється.

Ракета, що вибухнула здатна нести ядерну боєголовку. Втім, під час навчань у неї не було якого-небудь заряду. Запуск відбувався з атомного підводного човна типу «Тріумфан». Представники французького міністерства оборони поки не можуть пояснити причину самопідриву ракети.