У Франції під час навчань вибухнула балістична ракета
16:04, 05 травня 2013Світ
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Біля узбережжя Франції під час навчань вибухнула балістична ракета М-51, запущена з французької атомного підводного човна.
Про це 5 травня повідомляється на сайті газети Le Parisien, передає Лента.ру. Інцидент стався в океані біля департаменту Фіністер.
Як уточнює видання La Nouvelle Republique, ракета самознищилася незабаром після пуску і впала у воду. Це сталося в районі, в якому в той момент були припинено судноплавство та авіаперельоти. Про те, що хтось постраждав, нічого не повідомляється.
Ракета, що вибухнула здатна нести ядерну боєголовку. Втім, під час навчань у неї не було якого-небудь заряду. Запуск відбувався з атомного підводного човна типу «Тріумфан». Представники французького міністерства оборони поки не можуть пояснити причину самопідриву ракети.
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