Біля турецько-сирійського кордону прогриміла серія вибухів: 13 жертв

Про це повідомляє РІА «Новости», посилаючись на турецький телеканал NTV.

«Розслідування події триває, але поки нічого конкретнішого сказати не можу», - заявив журналістам міністр внутрішніх справ Муаммер Гулер в ефірі телеканалу NTV. Він додав, що, за його інформацією, два заміновані автомобілі вибухнули перед будівлею мерії і пошти і в промисловому районі.

Телеканал NTV демонструє кадри масштабних руйнувань. Будівлі в епіцентрі вибухів повністю зруйновані. Над містом піднімаються клуби диму. Повідомляється, що до місць вибухів направлено 15 карет швидкої допомоги. Населення у паніці залишає місто. Дороги перекрито для руху транспорту. У Рейханли направлено два рятувальних літака і кілька вертольотів.

За попередніми даними, троє із загиблих є громадянами Сирії.