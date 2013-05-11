Біля турецько-сирійського кордону прогриміла серія вибухів: 13 жертв
13 осіб загинули в результаті серії вибухів у місті Рейханли південно-східної турецької провінції Хатай поблизу кордону з Сирією.
Про це повідомляє РІА «Новости», посилаючись на турецький телеканал NTV.
«Розслідування події триває, але поки нічого конкретнішого сказати не можу», - заявив журналістам міністр внутрішніх справ Муаммер Гулер в ефірі телеканалу NTV. Він додав, що, за його інформацією, два заміновані автомобілі вибухнули перед будівлею мерії і пошти і в промисловому районі.
Телеканал NTV демонструє кадри масштабних руйнувань. Будівлі в епіцентрі вибухів повністю зруйновані. Над містом піднімаються клуби диму. Повідомляється, що до місць вибухів направлено 15 карет швидкої допомоги. Населення у паніці залишає місто. Дороги перекрито для руху транспорту. У Рейханли направлено два рятувальних літака і кілька вертольотів.
За попередніми даними, троє із загиблих є громадянами Сирії.