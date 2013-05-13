На параді до дня матері в США відкрили стрілянину: 19 постраждалих

Невідомі відкрили стрілянину по учасниках параду на честь дня матері в місті Новий Орлеан (штат Луїзіана, США), повідомляє РІА Новости.

В результаті стрілянини постраждали 19 осіб: десять чоловіків, сім жінок, десятирічний хлопчик і десятирічна дівчинка, уточнили в поліції. У дітей дотичні поранення, їхній стан не викликає побоювань.

Всього в параді брали участь близько 300 місцевих жителів.

Поліція веде пошуки трьох підозрюваних. Мотив злочину не встановлено. НП сталася на перетині вулиць Frenchmen і N. Villere. За словами глави міської поліції, нападники використовували зброю двох типів. Безпеку параду забезпечували поліцейські, але напад був несподіваним і зайняв кілька секунд.

Влада Нового Орлеана оголосила винагороду в 10 тисяч доларів за інформацію, яка допоможе заарештувати відповідальних за обстріл учасників міського параду, повідомляє департамент поліції.

ФБР заявило, що стрілянина в Новому Орлеані не є терактом.