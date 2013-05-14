У Сирії командир повстанців з'їв серце вбитого солдата перед камерою

Як повідомляє lenta.ru з посиланням на CNN, акт канібалізму у виконанні Абу Саккара було записано на відео кілька тижнів тому. Знайомий повстанця розповів, що його дії могли бути викликані тим, що урядові війська вбили, вигнали з будинків і кинули в тюрми більшість його родичів.

Свої дії Абу Саккар коментує так: «Присягаюся Аллахом, ми видеремо з вас ваші серця і з'їмо їх. Ви - пси! Аллах великий!». При цьому він радить своїм соратникам, які б'ються проти урядових військ в Хомсі, наслідувати його приклад і поїдати серця і печінки ворогів.

Як зазначає видання, раніше Абу Саккар воював у лавах великої повстанської організації в Хомсі, проте пізніше був звідти вигнаний і організував власний підрозділ, що вів бої за стратегічно важливе місто Кусейр, розташоване на кордоні з Ліваном.

Попри поразки повстанців на багатьох фронтах на півдні і заході Сирії, Кусейр все ще залишається під контролем озброєної опозиції, війська Башара Асада і бойовики руху «Хізбалла» ніяк не можуть відбити це місто.

В останні місяці конфлікт в Сирії набув рис релігійної війни: багато повстанці-сунітів заявляють, що ніколи не змиряться з присутністю на своїй землі одновірців президента - алавітів, яким обіцяють тотальне винищення. У відповідь на це з районів, де алавіти становлять більшість, масово виганяють сунітів, підозрюваних у симпатіях до повстання.

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