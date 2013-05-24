Кожара вітає рішення про демонтаж канатної дороги через Дністер

Рішення прийняте сьогодні в Одесі в рамках переговорів з придністровського врегулювання у форматі «5+2».

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Як зазначається в повідомленні, сьогодні в рамках офіційного засідання «Постійної наради з політичних питань в рамках переговорного процесу з придністровського врегулювання», яке триває в Одесі під головуванням України, сторони підписали Протокольне рішення щодо демонтажу підвісної канатної дороги (фунікулеру) через ріку Дністер в містах Рибниця і Резина.

Позитивно оцінюючи прийняте рішення як таке, що стосується безпеки населення, яке проживає на обох берегах Дністра, Кожара назвав це «важливим кроком сторін у напрямку зближення їхніх позицій».

23-24 травня ц.р. Одесі під головуванням України відбувається друге у поточному році офіційне засідання «Постійної наради з політичних питань в рамках переговорного процесу з придністровського врегулювання».