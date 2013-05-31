Експерти порахували, скільки грошей на Землі знаходиться у приватних руках (доповідь)

Світові фінансові активи, що знаходяться в приватних руках, в 2012 році зросли на 7,8% порівняно з попереднім роком і становлять 135,5 трильйона доларів, йдеться в доповіді Global Wealth 2013, опублікованій в п'ятницю консалтинговою компанією Boston Consulting Group (BСG), передає РІА Новости.

Згідно з документом, найбагатшими регіонами світу залишаються Північна Америка та Західна Європа, де в приватних руках зосередилися 43,3 трильйона і 35,8 трильйона доларів відповідно. Багатство Азіатсько-Тихоокеанського регіону (не рахуючи Японії) становить 28 трильйонів доларів. Фінансові активи приватних осіб в Східній Європі у 2012 році становлять тільки 2,3 трильйона доларів. Однак, за розрахунками експертів BСG, саме в цьому регіоні буде спостерігатися найбільш динамічне зростання особистих накопичень які за п'ять років зростуть майже вдвічі - до 4 трильйонів в 2017 році.

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Загальна кількість домогосподарств, що мають на своїх рахунках більше 1 мільйона доларів, у 2012 році склала 13,8 мільйона, або 0,9% від загальної кількості домогосподарств у світі. Найбільше домогосподарств-мільйонерів у США (5,9 мільйона), за ними йдуть Японія і Китай - 1,5 мільйона і 1,3 мільйона відповідно. При цьому прогнозується, що вже у 2013 Китай за цим показником перевершить Японія. Росія на 13-му місці - 180 тисяч домогосподарств з активами понад 1 мільйон доларів. Укладачі доповіді зазначають, що при розрахунку активів не враховуються особиста і офісна нерухомість, а також предмети розкоші.

У списку домогосподарств з надвисокими активами (понад 100 мільйонів доларів) також лідирують США - більше 3 тисяч. На другому місці Великобританія - 1 тисяча надбагатих домогосподарств, далі Китай - 851. Росія займає 10-е місце - 328 таких домогосподарств.