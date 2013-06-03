Казахи розповіли, що змінилося після вступу їхньої країни в Митний союз (відео)

У Казахстані після дворічного перебування в Митному союзі почали відкладати грандіозні економічні вигоди. Спочатку влада обіцяла диво, а тепер пояснює труднощі поганим економічним ростом, йдеться у сюжеті "ТСН Тиждень".

Після початку роботи об'єднання, наприклад, в московському аеропорту казахів, які летять додому, уже не вважають іноземцями, адже кордону вони не перетинають. Таким чином, казахи, росіяни і білоруси є практично жителями однієї країни - в економічному сенсі - Митного союзу.

На одному з ринків Астани продавці розказали про подорожчання товарів, особливо з Китаю. Наприклад, за останній час ціна на китайське взуття зростає приблизно на 15-20 доларів. Власник магазину пояснює це тим, що розмитнення зросло десь на 7 доларів за пару. Відтак, Митний союз захищає власного виробника і не важливо, скільки взуттєвих фабрик у Казахстані. Взуттєвики Росії тепер для Казахстану - власний виробник.

Дещо інша ситуація склалась на автомобільному ринку. Більша частина ринку автозапчастин імпортується теж з КНР, що призвело до подорожчання на 30-40%. При цьому, власники російських авто не скаржаться і задоволені стабільними цінами.

Але найбільше казахи згадують про союз, коли заїжджають на заправку, де раптово подорожчав бензин. А-95 піднявся на чверть - до російських цін - і коштує тепер долар, що є політикою вирівнювання цін у середині Митного союзу.

Тим часом Митний союз уже впливає і на Київ. Частина українських товарів - під загрозою втрати казахського ринку. Так, відома українська фабрика вже вказує адресу своєї російської філії, щоб спокійно продаватися всередині Митного союзу.

Поки що особливих плюсів не відчуває і економіка Казахстану. Про це вже говорить навіть казахстанський віце-прем'єр. У свою чергу, посол України Олег Дьомін виступає за те, щоб уважно вивчати ситуацію в Митному союзі. За його словами, експорт Казахстану до країн Митного союзу не росте, а скорочується.