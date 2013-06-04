Путін заявляє, що Росія поки не постачала ракет до Сирії

Угода між Росією і Сирією на постачання комплексів ППО С-300 поки не реалізована, повідомив президент РФ Володимир Путін.

"Що стосується комплексів С-300, то це, дійсно, один з кращих комплексів ППО у світі, найкращий, напевно. Це, звичайно, серйозна зброя. Ми не хочемо порушувати балансу в регіоні. Контракт був підписаний кілька років тому. Він поки не реалізований", - сказав Путін у вівторок на прес-конференції за підсумками саміту Росія-ЄС, пише РІА Новости.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня президент Сирії Башар Асад заявив, що Росія вже поставила частини зенітно-ракетної системи С-300 за підписаним раніше контрактом.

Пізніше російські ЗМІ повідомили, що дані про те, що Сирія вже отримала ракети з РФ не підтвердилися.