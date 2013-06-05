Кілька сотень робітників на фабриці у Бангладеш отруїлися водою просто на роботі
19:31, 05 червня 2013Світ
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Кілька сотень співробітників швейної фабрики в передмісті столиці Бангладеш Дакки опинилися у лікарнях внаслідок отруєння забрудненою водою на своїх робочих місцях.
Про це повідомили місцеві засоби масової інформації.
За словами представника асоціації працівників текстильної промисловості, є припущення, що хтось підсипав пестициди у водопровід компанії.
У травні в Бангладеш відбулося кілька демонстрацій робітників, які вимагали від влади поліпшення умов праці на швейних фабриках країни.
24 квітня в передмісті Дакки обвалився восьмиповерховий комплекс Rana Plaza, в якому розташовувалося п'ять текстильних підприємств. В результаті обвалення загинули понад 1100 людей.
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