Кілька сотень робітників на фабриці у Бангладеш отруїлися водою просто на роботі

Про це повідомили місцеві засоби масової інформації.

За словами представника асоціації працівників текстильної промисловості, є припущення, що хтось підсипав пестициди у водопровід компанії.

У травні в Бангладеш відбулося кілька демонстрацій робітників, які вимагали від влади поліпшення умов праці на швейних фабриках країни.

24 квітня в передмісті Дакки обвалився восьмиповерховий комплекс Rana Plaza, в якому розташовувалося п'ять текстильних підприємств. В результаті обвалення загинули понад 1100 людей.

ВВС Україна