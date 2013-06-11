У РФ прийняли закон про 3 роки в'язниці за образу почуттів вірян

За необхідних 226 голосів законопроект підтримали 308 депутатів, двоє висловилися проти, повідомляє РІА Новости.

Документ, який був внесений до Держдуми в кінці вересня 2012 представниками всіх чотирьох фракцій, викликав широкий резонанс у суспільстві і активно доопрацьовувався в процесі проходження всіх трьох читань у нижній палаті парламенту.

На тему: Закон про образу почуттів вірян прийняли в другому читанні

Депутати прийняли нову редакцію статті 148 Кримінального кодексу (КК) РФ - про відповідальність за перешкоджання здійсненню права на свободу совісті та віросповідань. Так, за публічні дії, що виражають явну неповагу до суспільства і вчинені з метою образи релігійних почуттів віруючих, в тому числі в місцях релігійного шанування, богослужіння та проведення інших релігійних обрядів, передбачається покарання до трьох років позбавлення волі. Також у вигляді санкцій встановлені штрафи до 500 тисяч рублів, обов'язкові та виправні роботи.

Крім того, посилені покарання за незаконне перешкоджання діяльності релігійних організацій або проведенню релігійних обрядів та церемоній. Штраф підвищений з 80 тисяч до 300 тисяч рублів, зберігається санкція у вигляді арешту на строк до трьох місяців. Ще більш суворим покарання буде у випадку, якщо діяння вчинено з використанням службового становища, або із застосуванням чи погрозою застосування насильства - аж до одного року позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до 2 років.

У Кодексі про адміністративні правопорушення РФ в рази підвищено штрафи за порушення законодавства про свободу совісті, свободу віросповідання та релігійні об'єднання - до 100 тисяч рублів, а за умисне публічне осквернення релігійної чи богослужбової літератури і предметів релігійного шанування, за їх псування або знищення встановлені штрафи до 200 тисяч рублів. Закон повинен набути чинності з 1 липня 2013 року.