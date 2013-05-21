Тепер за образу почуттів віруючих у Росії будуть саджати лише на 3 роки

До другого читання депутати пом'якшили санкції за такі дії, знизивши з 5 до 3 років термін позбавлення волі як максимальне покарання, пише РІА Новости.

Документ був внесений до Держдуми в кінці вересня 2012 представниками всіх чотирьох фракцій. До другого читання депутати відмовилися від введення окремої спеціальної статті до Кримінального кодексу, що передбачає покарання до п'яти років позбавлення волі за образу почуттів віруючих, а запропонували нову редакцію статті 148 КК РФ - про відповідальність за перешкоджання здійсненню права на свободу совісті та віросповідань.

На тему: Суд відмовився умовно-достроково звільнити учасницю Pussy Riot Толоконникову

Парламентарі пропонують карати за публічні дії, що виражають явну неповагу до суспільства і вчинені з метою образи релігійних почуттів віруючих, в тому числі в місцях богослужіння та проведення інших релігійних обрядів. Також у вигляді санкцій передбачаються штрафи до 500 тисяч рублів, зобов'язувальні та виправні роботи.