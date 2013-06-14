НАТО поки не реагуватиме на заяву США про застосування хімзброї в Сирії

За словами генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, будь-яке застосування хімзброї "абсолютно неприпустиме і порушує міжнародне право".

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Відповідаючи на запитання журналіста, чи має намір НАТО реагувати у зв'язку з повідомленнями про застосування хімзброї в Сирії і чи не збирається розглянути, зокрема, можливість введення безполітної зони над частиною території цієї країни, Расмуссен дав зрозуміти, що будь-яких заходів у цьому контексті альянс не планує, пише РІА Новости.

"Що стосується НАТО, розміщення ракетно-зенітних систем "Петріот" забезпечить надійний захист Туреччини проти будь-яких ракетних атак з використанням хімічної зброї, чи без", - сказав Расмуссен журналістам у Брюсселі.

Він закликав владу Сирії негайно допустити на територію країни експертів ООН для проведення належного розслідування "всіх повідомлень про застосування хімічної зброї". Він також "підтримав спільну американо-російську ініціативу скликати проведення міжнародної конференції" і закликав обидві сторони "взяти в ній участь і, як ми сподіваємося, прокласти шлях для довгострокового стійкого політичного рішення". "Я настійливо закликаю всі сторони негайно зупинити кровопролиття", - сказав генсек НАТО.

Уряд і опозиція в Сирії звинувачують один одного у використанні забороненої міжнародними конвенціями зброї на тлі триваючої війни, яка, за даними ООН, забрала вже 93 тисячі життів. Білий дім у п'ятницю заявив, що, застосувавши хімзброю, уряд Сирії перейшло встановлені США кордони, і Америка відповість на це.