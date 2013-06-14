США вирішили втрутитися у війну в Сирії

Про це заявив журналістам заступник радника президента США з національної безпеки Бен Родс, не уточнивши деталі цієї підтримки.

"Президент ухвалив рішення про надання більшої допомоги опозиції. Це включатиме надання прямої підтримки вищому військовому командуванню (опозиції). Це включає військову підтримку. Я не можу повідомити вам всі типи цієї підтримки з різних причин, але це буде відрізнятися в обсягах та масштабах" , - цитує РІА "Новости".

Раніше Бен Рідс заявив, що уряд Сирії вбив до 150 осіб, використовуючи хімічну зброю проти опозиції.

"Після ретельного розгляду, наше розвідувальне співтовариство оцінює, що режим Асада використовував хімічну зброю, застосовуючи нервово-паралітичний газ зарин, у малих масштабах і в безлічі випадків у минулому році проти опозиції. Наше розвідувальне співтовариство має високий ступінь впевненості в цій оцінці, враховуючи наявність численних і незалежних джерел інформації. Розвідувальне співтовариство оцінює, що від 100 до 150 осіб загинули від зафіксованих в Сирії донині атак за допомогою хімічної зброї, але дані про потерпілих можуть бути неповними ", - заявив радника президента США з національної безпеки.