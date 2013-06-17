В Ірландії стартує саміт «Великої Вісімки»: говоритимуть про Сирію

Очікується, що на порядку денному буде сирійський конфлікт.

На тему: Франція отримала докази використання в Сирії хімзброї

Ймовірно, що Сирія буде також у центрі уваги під час переговорів між президентом США Бараком Обамою і його російським колегою Володимиром Путіним, повідомляє Радіо Свобода.

Під час зустрічі у Лондоні з британським прем’єр-міністром Дейвідом Камероном, Володимир Путін заявив, що постачання російської зброї владі Сирії не порушує міжнародного права:

«Що стосується постачання зброї уряду Асада. І щодо того, на чиїх руках кров громадян, зокрема, дітей. Я думаю, що ви не будете заперечувати, що кров на руках обидвох сторін», – наголосив Володимир Путін.

США заявляли, що готові почати поставки зброї сирійським повстанцям після оприлюдненого висновку, згідно з яким влада Сирії використовувала хімічну зброю.