Франція отримала докази використання в Сирії хімзброї

Як передає РІА «Новости», про це заявив очільник французького МЗС Лоран Фабіус.

Наприкінці травня ЗМІ повідомляли, що французькі спецслужби вивчають представлені журналістом газети Monde матеріали, які нібито свідчать про застосування владою Сирії хімічної зброї проти опозиції. У середині квітня французький репортер нібито протягом кількох днів спостерігав, як тут "використовувалися хімснаряди". Повідомлялося, що журналісту вдалося привезти з Сирії і представити французьким властям речові докази застосування хімзброї - якісь матеріали зі слідами дії бойових газів.

Фабіус заявив, що аналізи зразків, проведені в одній з французьких лабораторій, свідчать про наявність в них зарину.

"Тепер Франція упевнена, що в Сирії кілька разів обмежено використовувався зарин", - відзначив очільник МЗС. При цьому в заяві Фабіуса не уточнюється, хто саме використовував цей отруйливий газ.